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Рудковская о совместном номере Трусовой и Кондратюка на шоу Плющенко: «Это была моя идея. Мне кажется, зрители остались в полном восторге»

Продюсер Яна Рудковская рассказала, как прошло шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «35 лет на льду» в Санкт-Петербурге.

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