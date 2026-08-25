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Царьград

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Психологи определили способы вернуть интерес детей к реальной жизни

Психологи определили способы вернуть интерес детей к реальной жизни

Эксперты предлагают способы отвлечения детей от телефонов: доверие, признание и новые впечатления. Развивайте у ребёнка чувство успешности через задачи и поощрения, создайте атмосферу принятия и обеспечьте эмоциональную безопасность, знакомя с реальным миром и активным отдыхом.

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