Психологи определили способы вернуть интерес детей к реальной жизни

Эксперты предлагают способы отвлечения детей от телефонов: доверие, признание и новые впечатления. Развивайте у ребёнка чувство успешности через задачи и поощрения, создайте атмосферу принятия и обеспечьте эмоциональную безопасность, знакомя с реальным миром и активным отдыхом.