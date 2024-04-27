Мигранты, избившие русскую женщину в Подмосковье, поспешили похвастаться своим "героическим" поступком в социальных сетях.
Помогите несчастным мигрантам
Комментарии
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Владимир Карпов
Да уже давным-давно нужно было решить вопрос с беспределом мигрантов, но что-то уж слишком сильно затянулось это решение ...!!! А этой мигрантской "дамочке", вместо того, чтобы жаловаться, лучше бы подумать о том, что у неё на родине сделали бы в подобной ситуации с русской семьёй, позволившей схватить местную женщину за волосы и и нанести удары по голове и лицу ??? Да там этих русских убили бы на месте и считали бы это абсолютно справедливым ... Так что пусть ещё скажет спасибо терпимости россиян и заткнёт свой поганый рот !!! А если не нравится - пусть катится домой !!!
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8 час.
Н
Николай
Если человек говорит, что он русский - это уже русский фашизм. Статья "Разжигание межнациональной розни", почему-то, применяется только к русским!
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4 час.
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