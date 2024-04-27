Помогите несчастным мигрантам

Владимир Карпов

Да уже давным-давно нужно было решить вопрос с беспределом мигрантов, но что-то уж слишком сильно затянулось это решение ...!!! А этой мигрантской "дамочке", вместо того, чтобы жаловаться, лучше бы подумать о том, что у неё на родине сделали бы в подобной ситуации с русской семьёй, позволившей схватить местную женщину за волосы и и нанести удары по голове и лицу ??? Да там этих русских убили бы на месте и считали бы это абсолютно справедливым ... Так что пусть ещё скажет спасибо терпимости россиян и заткнёт свой поганый рот !!! А если не нравится - пусть катится домой !!!