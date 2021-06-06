Один из самых богатых израильтян попал конкретно: он оказался в «черном списке» президента Украины Зеленского

Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский может попасть в реестр олигархов. «В законе указано, что если твой бизнес-партнер является чиновником, указанным в списке, например народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь.
Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский может попасть в реестр олигархов. «В законе указано, что если твой бизнес-партнер является чиновником, указанным в списке, например народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь.
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