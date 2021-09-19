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В Минздраве рассказали о проекте по сокращению инфарктов

В Минздраве рассказали о проекте по сокращению инфарктов

Дистанционное измерение артериального давления будет доступно гипертоникам по всей России с 2023 года В Минздраве рассказали о проекте, который способствует снижению числа инфарктов, инсультов, а также сокращает количество вызовов скорой помощи.

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