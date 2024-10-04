Экономист Сафонов: зарплаты учителям повысят из-за дефицита кадров

Планы российского Правительства проиндексировать зарплаты врачей и учителей на 13,2% в 2025 году связаны с решением одной из главных задач - сделать оплату их труда конкурентоспособной по сравнению с коммерческим сектором.
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