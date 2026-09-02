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Германия пошла на разрыв и говорит о войне: в чем причина, хронология событий, разбор

Германия пошла на разрыв и говорит о войне: в чем причина, хронология событий, разбор

Отношения России и Германии резко обострились после инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле.

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