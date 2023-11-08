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Из мальчика в мужчину: сын Дианы Гурцкая резко возмужал после смерти отца

Из мальчика в мужчину: сын Дианы Гурцкая резко возмужал после смерти отца

16-летний Костя сопровождает мать на важных мероприятиях. Диана Гурцкая с сыном Костей и племянником Социальные сетиВесной в семье Дианы Гурцкая произошла трагедия: певица похоронила любимого мужа Петра Кучеренко.

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