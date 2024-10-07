Новые "безошибочные" программы ипотеки обсудят Госдума и Минфин

Массовую льготную ипотеку, действие которой прекратили этим летом, в Госдуме назвали ошибкой Несколько предложений по новым программам ипотеки обсудят в осеннюю сессию в Госдуме, рассказал РИА Новости председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.