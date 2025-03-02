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Количество одновременных пользователей Steam достигло 40 миллионов — рекорд

Количество одновременных пользователей Steam достигло 40 миллионов — рекорд

Steam достиг исторического рубежа, впервые превысив 40 миллионов одновременных пользователей. По данным SteamDB, пиковое число пользователей достигло 40 270 997 (на момент написания материала), и оно может продолжать расти.

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