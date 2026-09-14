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Регионы России

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Евросоюз стремится обеспечить количественное и качественное преимущество Киеву на переговорах с Москвой

Евросоюз стремится обеспечить количественное и качественное преимущество Киеву на переговорах с Москвой

Евросоюз намерен занять место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, чтобы обеспечить количественный и качественный перевес для Киева при выработке условий будущих мирных договорённостей с Москвой.

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