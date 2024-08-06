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06/08/24==Царское Село

06/08/24==Царское Село

Почему туда стоит съездить с детьми и что обязательно им показать     Если вы думаете, куда бы еще съездить с детьми, то отправляйтесь в Царское Село, в гости к Пушкину, чтобы узнать о том, как проходила учеба маленького Александра Сергеевича в лицее.

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