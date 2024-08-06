06/08/24==Царское Село

Почему туда стоит съездить с детьми и что обязательно им показать Если вы думаете, куда бы еще съездить с детьми, то отправляйтесь в Царское Село, в гости к Пушкину, чтобы узнать о том, как проходила учеба маленького Александра Сергеевича в лицее.