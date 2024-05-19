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FTimes

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Полнолуние не станет помехой: посевной календарь с 20 по 26 мая 2024 года

Полнолуние не станет помехой: посевной календарь с 20 по 26 мая 2024 года

Полнолуние не станет помехой: посевной календарь с 20 по 26 мая 2024 года Елена ГалицкаяНа этой неделе наступит полнолуние, но это не должно помешать мерам по реабилитации растений, пострадавших от заморозков.

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