Полнолуние не станет помехой: посевной календарь с 20 по 26 мая 2024 года Елена ГалицкаяНа этой неделе наступит полнолуние, но это не должно помешать мерам по реабилитации растений, пострадавших от заморозков.
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