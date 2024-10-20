Как по внешности понять, что у вас высокий холестерин: пять симптомов, которые видны в зеркале

Придется приглядеться к глазам и коже Некоторые признаки того, что у вас повышен холестерин, можно заметить невооруженным взглядом О том, что повышенный холестерин опасен для здоровья, говорят много и давно.
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