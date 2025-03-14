Попытка Трампа сблизиться с Путиным может похоронить главный проект БРИКС

Дедолларизация — один из наиболее амбициозных проектов БРИКС. В геополитическом объединении уже много лет пытаются отказаться от доллара США и найти альтернативы финансовому порядку, в котором господствуют американцы.
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