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Долги американцев по кредитным картам достигли многолетнего рекорда – FT

Долги американцев по кредитным картам достигли многолетнего рекорда – FT

Отчеты об американской экономике несут радостные вести о ее росте и даже достижениях. Однако данные о персонализированной экономике, то есть благополучии и процветании рядовых американцев, не такие радужные и оптимистичные.

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