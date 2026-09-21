Тиктокера Некоглая, депортированного из РФ, и его жену задержали за торговлю наркотиками

Им так же вменяется организацию притона в пригороде Кишинёва.По предварительным данным, Николай Лебедев (настоящее имя блогера) привлекал к употреблению запрещёнки подростков.
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