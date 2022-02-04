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В США назвали два условия, при которых Украина может вступить в НАТО

В США назвали два условия, при которых Украина может вступить в НАТО

Дипломат обратила внимание, что присоединение к Евросоюзу, НАТО или иным западным организациям является весьма непростым процессом.

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