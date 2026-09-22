Павел Иванов выиграл суперфинал студенческой лиги борьбы в Петербурге

В Санкт-Петербурге в суперфинале Национальной студенческой лиги спортивной борьбы победу в весовой категории до 77 кг одержал представитель Владимирской области Павел Иванов.
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