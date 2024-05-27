Анвар Либабов представил благотворительный спектакль по басне «Стрекоза и муравей»

На сцену вышли воспитанники детского дома-интерната В «Доме с самолетом», о котором «Петербургский дневник» уже рассказывал, прошел благотворительный спектакль по мотивам басни «Стрекоза и Муравей» под руководством знаменитого петербургского клоуна, директора мим-театра «Лицедеи», актера Анвара Либабова.