ЦИК Белоруссии получил документы для регистрации группы по выдвижению Лукашенко

Инициативная группа по сбору подписей в поддержку выдвижения президента Белоруссии Александра Лукашенко кандидатом на предстоящих выборах направила в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны документы для регистрации.
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