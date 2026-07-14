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Пронедра

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Физики показали, почему видео чёрной дыры работает как машина времени

Физики показали, почему видео чёрной дыры работает как машина времени

Когда вы смотрите на фотографию, вы привыкли считать её снимком одного момента времени. Даже если шторка затвора была открыта долю секунды, разница между тем, когда фотоны покинули ближний и дальний конец кадра, ничтожна.

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