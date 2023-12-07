Обрести твердую почву под ногами. Как банковские гарантии экономят деньги бизнеса

Когда мир вокруг начинает стремительно меняться, особенно ценится возможность обрести твердую почву под ногами — как раз такую возможность в финансовом мире предпринимателям могут обеспечить банковские гарантии.
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