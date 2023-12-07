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Обрести твердую почву под ногами. Как банковские гарантии экономят деньги бизнеса

Обрести твердую почву под ногами. Как банковские гарантии экономят деньги бизнеса

Когда мир вокруг начинает стремительно меняться, особенно ценится возможность обрести твердую почву под ногами — как раз такую возможность в финансовом мире предпринимателям могут обеспечить банковские гарантии.

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