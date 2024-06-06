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Аргументы и Факты

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Силуанов объяснил ускорение роста экономики РФ санкциями Запада

Силуанов объяснил ускорение роста экономики РФ санкциями Запада

Ускорению роста российской экономики способствовали введенные Западом санкции. Об этом в четверг, 6 июня, заявил глава Минфина России Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума.

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