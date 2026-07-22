Детский психолог Наумова посоветовала не ругать ребёнка за финансовые ошибки

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, что в возрасте трёх — пяти лет ребёнка можно знакомить с деньгами в игровой форме, а учить самостоятельно распоряжаться небольшими суммами — с шести — семи лет.
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