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Шон Стрикленд − о гибели Джорджа Флойда: «Я считаю, что он умер от наркотиков, но копы виноваты, что не помогли ему»

«Это не черные против белых, дело в Флойде. Я думаю, что Джордж был преступником и умер от наркотиков.

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