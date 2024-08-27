Теннисист Рублев со злости четыре раза ударил ракеткой о корт на матче US Open

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел сдержать эмоций после того, как во время матча первого круга Открытого чемпионата США (US Open) с представителем Бразилии Тьяго Уайлдом получил предупреждение за использование ненормативной лексики.
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