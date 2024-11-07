После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США

Лина, а мне кажется, что всё же Трамп для нас лучше. Потому что он прекратит помощь вооружениями и деньгами Украине. У Байдена ведь ещё и шкурный там интерес, т.к. он скупил там землю., предприятия. У Трампа личного интереса и собственности на Украине нет. А Байдены получали прибыль себе на карман, миллионы дол. с Украины.

Игорь Максаков

Забыть надо про США, они нам наХ не нужны. Идут они лесом. Какое к нам они имеют отношение, где они и где мы? Если наше ворьё на них как-то завязано, то собрать их на один пароход и из Севастополя отправить в одних портках к ним, пусть там торгуют собой или ещё чем.