Выборы в США привлекают внимание всего мира не только потому, что это одно из крупнейших и мощнейших государств планеты, но и потому, возможно в первую очередь потому, что США – самое агрессивное государство планеты, относящееся ко всему, что не является Соединёнными Штатами примерно также, как колонисты относились к индейцам.
После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США
Комментарии
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М
Мария
Лина, а мне кажется, что всё же Трамп для нас лучше. Потому что он прекратит помощь вооружениями и деньгами Украине. У Байдена ведь ещё и шкурный там интерес, т.к. он скупил там землю., предприятия. У Трампа личного интереса и собственности на Украине нет. А Байдены получали прибыль себе на карман, миллионы дол. с Украины.
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14 час.
Игорь Максаков
Забыть надо про США, они нам наХ не нужны. Идут они лесом. Какое к нам они имеют отношение, где они и где мы? Если наше ворьё на них как-то завязано, то собрать их на один пароход и из Севастополя отправить в одних портках к ним, пусть там торгуют собой или ещё чем.
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13 час.
Игорь Максаков
...,тараканьи бега пусть устраивают.
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13 час.
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