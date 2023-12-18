RTVI: в журнале о юриспруденции вышла статья депутата ГД о войне против женщины

В журнале "Юридическая наука: история и современность" вышла статья, авторы которой рассказывают о том, что в современной России идет "война против русской женщины", из-за которой деградирует население и падает рождаемость.
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