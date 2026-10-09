МГУ ищет ответ на вопрос: «Есть ли жизнь за пределами Солнечной системы?» — разрабатывают революционный телескоп

Вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной, вот уже много десятилетий волнует человечество. Но теперь ученые Московского государственного университета имени М.
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