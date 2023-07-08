Закон и Порядок

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Наш «дорогой друг» Эрдоган отдал Зеленскому Редиса, Калину и Волыну, наплевав на договорённости с РФ

Наш «дорогой друг» Эрдоган отдал Зеленскому Редиса, Калину и Волыну, наплевав на договорённости с РФ

7 июля в особняке Вахдеттин в стамбульском районе Ускюдар прошли переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и киевского наркофюрера Владимира Зеленского.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
Что и следовало ожидать! 😡Пердоган отлично устроился: в благодарность за сбитый самолет и убитого посла, Путин ему бесплатно АС строит и ещё кредит дал для поддержания турецкой экономики😱 с российской же все офигенно!👺 мы тут ещё и Африке всё попрощали - нам не жалко😡
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19 час.
Андрей
а что,надо войну Турции объявить?Это политика, а здесь ваши хотелки не учитываются.  На кухне рассуждать просто.
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14 час.
Катерина
Колыны-волыны, наверное,  сильно  рады  вернуться  с курорта на  фронт.
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8 час.

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