Наш «дорогой друг» Эрдоган отдал Зеленскому Редиса, Калину и Волыну, наплевав на договорённости с РФ
7 июля в особняке Вахдеттин в стамбульском районе Ускюдар прошли переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и киевского наркофюрера Владимира Зеленского.
Комментарии
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Что и следовало ожидать! 😡Пердоган отлично устроился: в благодарность за сбитый самолет и убитого посла, Путин ему бесплатно АС строит и ещё кредит дал для поддержания турецкой экономики😱 с российской же все офигенно!👺 мы тут ещё и Африке всё попрощали - нам не жалко😡
а что,надо войну Турции объявить?Это политика, а здесь ваши хотелки не учитываются. На кухне рассуждать просто.
Колыны-волыны, наверное, сильно рады вернуться с курорта на фронт.
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