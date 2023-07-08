Наш «дорогой друг» Эрдоган отдал Зеленскому Редиса, Калину и Волыну, наплевав на договорённости с РФ

ЕБ

Елена Бреслова

Что и следовало ожидать! 😡Пердоган отлично устроился: в благодарность за сбитый самолет и убитого посла, Путин ему бесплатно АС строит и ещё кредит дал для поддержания турецкой экономики😱 с российской же все офигенно!👺 мы тут ещё и Африке всё попрощали - нам не жалко😡