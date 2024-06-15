Минюст объявил иноагентом стендап-комика Данилу Поперечного

Минюст России обновил список иноагентов. Министерство юстиции вечером 14 июня объявило иностранными агентами стендап-комика Данилу Поперечного*, публициста Станислава Кучера, политического активиста Игоря Артемьева*, политика Алексея*, протестантского епископа Альберта Раткина*.
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