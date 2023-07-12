Ростислав Шапошников: Власти Украины вообще ничего не решают

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись независимого журналиста (США) Ростислава Шапошникова: Для Украины в вопросе членства НАТО ничего не изменилось – только разговор о возможном вступлении начнется после завершения войны и реформ.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись независимого журналиста (США) Ростислава Шапошникова: Для Украины в вопросе членства НАТО ничего не изменилось – только разговор о возможном вступлении начнется после завершения войны и реформ.
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