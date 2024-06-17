В деле о даче взятки начальнику отдела МФЦ Тазовского появился посредник

В Тазовском районе начальника отдела местного МФЦ заподозрили в коррупции. По версии следствия, он знал о договоре подряда между госучреждением и одной из коммерческих организаций и привлек для работ по субподряду знакомого бизнесмена, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.