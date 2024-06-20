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OneTwoTrip продал авиабилеты в Стамбул за 500 рублей, а потом аннулировал их

OneTwoTrip продал авиабилеты в Стамбул за 500 рублей, а потом аннулировал их

В компании объясняют это техническим сбоем. Юристы говорят, что у несостоявшихся пассажиров есть шансы потребовать билеты по озвученной цене через судПользователи сайта OneTwoTrip внезапно обнаружили билеты Pegasus Airlines по 880 рублей и 1,3 тысячи рублей из Стамбула в Москву и по 479 рублей — из Москвы в Стамбул.

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