РИА Новый день

139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Скоро Европа объявит траур по Украине, со всеми атрибутами, пафосно, как умеет. Пожалейте сейчас Украину, пощадите, р...«Ситуация очень п...
  • Раил Газизов
    Пусть вылезают из своих нор, легче будет истребить«Региону ничего н...
  • PES
    🇺🇦=💩=🇺🇸Зеленский раздал ...

В мэрии рассказали, как получить скидку 10 рублей на проезд

В мэрии рассказали, как получить скидку 10 рублей на проезд

В администрации Екатеринбурга анонсировали скидку в 10 рублей на проезд в общественном транспорте. Каждая поездка будет дешевле только для тех, кто использует единую социальную карту «Уралочка» платежной системы «Мир», сообщили в пресс-службе мэрии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх