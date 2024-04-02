Дорожный ремонт в Сочи угрожает парализовать движение на федеральной трассе рядом с аэропортом

Дорожный ремонт в Сочи угрожает парализовать движение на федеральной трассе рядом с аэропортомДорожный ремонт в Адлерском районе Сочи угрожает почти полностью парализовать движение на и без того проблемном участке федеральной трассе рядом с аэропортом курорта.
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