Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов рассказал о своем разговоре с полузащитником «Галатасарая» Алексеем Батраковым о разнице между РПЛ и чемпионатом Турции, а российским игрокам нужно пользоваться возможностью уехать за границу.
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