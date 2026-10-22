Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов рассказал о своем разговоре с полузащитником «Галатасарая» Алексеем Батраковым о разнице между РПЛ и чемпионатом Турции, а российским игрокам нужно пользоваться возможностью уехать за границу.