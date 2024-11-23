19.11.2024 г. на базе государственного учреждения образования ´Детский сад № 74 г. Бобруйска´ прошло методическое объединение для воспитателей дошкольного образования, осуществляющих персональное сопровождение.
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