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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Методическое объединение для воспитателей дошкольного образования, осуществляющих персональное сопровождение.

Методическое объединение для воспитателей дошкольного образования, осуществляющих персональное сопровождение.

19.11.2024 г. на базе государственного учреждения образования ´Детский сад № 74 г. Бобруйска´ прошло методическое объединение для воспитателей дошкольного образования, осуществляющих персональное сопровождение.

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