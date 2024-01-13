Кравец и судья Наумов обнялись перед матчем «Амур» — «Авангард». Ранее арбитр нецензурно высказался в адрес тренера

Главный тренер омичей и арбитр обнялись перед началом игры и тепло пообщались друг с другом. В ходе предыдущего матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Амуром» Кравец задал вопрос, в ответ на который Наумов сказал ему: «Рот свой закрой.