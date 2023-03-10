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На Учительской улице семья страдает от шумного соседа с новой караоке системой

Они несколько раз вызывали полицию, но после оформления протокола дебош продолжался с новой силой. Жительница многоквартирного дома на Учительской улице жалуется на шумного соседа, который потешается над её семьёй и шлёт им фотографии новой караоке системы с подписью «Будет весело».

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