Выставки архивных документов.

В рамках празднования 80-летия Великой Победы 18 апреля 2025 года учреждение ´Государственный архив общественных объединений Могилевской области´ посетили работники Могилевской областной организации белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений.
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