Страны НАТО дважды в год будут отчитываться по военной помощи Украине

Страны НАТО дважды в год будут отчитываться по процессу оказания военной помощи Украине. Об этом говорится в совместной декларации по итогам саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне, информирует ТАСС.
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