Криптофонды находятся в плюсе по притоку капитала четвертую неделю подряд

По данным CoinShares, на прошлой неделе чистый приток в инвестиционные продукты на базе цифровых активов составил $66 млн, что стало четвертой подряд плюсовой неделей (за этот период рост составил $179 млн).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии