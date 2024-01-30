«Страна.ua»: Залужный распустил слухи об отставке, чтобы переиграть Зеленского

Слухи о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного получили две версии в политических кругах — президент Украины Владимир Зеленский действительно решил его уволить и об этом узнали сторонники генерала, или же эта информация была заведомым фейком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии