Матвиенко: Сегодня от властей России требуются нестандартные решения

Инаугурация избранного главы государства Владимира Путина, проведение которой запланировано на 7 мая, откроет новый шестилетний политический цикл суверенного развития России, в котором все ветви и уровни власти должны действовать слаженно и на самых высоких скоростях.
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