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Царьград

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SCMP: Япония и Индия проведут совместные военные учения в сентябре

SCMP: Япония и Индия проведут совместные военные учения в сентябре

Токио усиливает военное сотрудничество с Индией на фоне растущей мощи Китая. С 9 по 21 сентября пройдут учения Veer Guardian 26 в Раджастане.

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