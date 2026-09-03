Не только истребители, не только шестого поколения

Южная Корея официально приступила к формированию облика своего истребителя шестого поколения. 21 августа 2026 года Управление программ оборонных закупок (DAPA) опубликовало запрос предложений на 14-месячное концептуальное исследование, бюджет которого составляет 900 миллионов вон (около 350 тысяч долларов).
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