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Посла РФ в Варшаве Андреева вызвали в МИД Польши

Посла РФ в Варшаве Андреева вызвали в МИД Польши

Посла Российской Федерации в Варшаве Сергея Андреева вызвали в Министерство иностранных дел Польши. Соответствующую информацию предоставили в среду, 16 ноября, во внешнеполитическом ведомстве.

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