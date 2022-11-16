Посла РФ в Варшаве Андреева вызвали в МИД Польши

Посла Российской Федерации в Варшаве Сергея Андреева вызвали в Министерство иностранных дел Польши. Соответствующую информацию предоставили в среду, 16 ноября, во внешнеполитическом ведомстве.
Популярные статьи
- Рогозин: в ближайшие месяцы в зону СВО начнет поступать современное российское оружие, которое обеспечит победу Москвы
- Кадыров сообщил о «плачевной» обстановке в украинских войсках
- Рамзан Кадыров: США и Европа нацелены распространить по всей планете грязь, противоречащую естественным культурным ценностям
Свежие комментарии