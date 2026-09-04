Мизулина пожаловалась, что из-за чиновников ей скоро придется постить только прогноз погоды и котиков

Екатерина Мизулина пожаловалась, что в последнее время ей стало непросто работать. По ее словам, сложности заключаются в препятствиях со стороны чиновников, когда им не нравится та или иная информация, к которой она хочет привлечь внимание.
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